160 ضابط شرطة لتأمين انتخابات مجلس النواب فى بورسعيد

أنهت القوات المشتركة للشرطة والقوات المسلحة من الجيش الثانى الميدانى، استعداداتها لتأمين انتخابات مجلس النواب بمحافظة بورسعيد والتى تتضمن 98 مركزا انتخابيا و231 مقرا و231 لجنة فرعية بإجمالى 462 صندوق اقتراع بواقع صندوقان بكل لجنة أحدهما للفردى والآخر للقائمة ويشمل التأمين 470208 ناخبين لهم حق التصويت.

وصرح اللواء إبراهيم الديب مدير المباحث الجنائية ببورسعيد، بأنه تم تعزيز قوات الشرطة لتأمين جميع عناصر العملية الانتخابية بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد وقرى الغرب والجنوب وحتى الحدود الشرقية بمنطقة سهل الطينة وذلك من خلال 160 ضابط مباحث، بالإضافة إلى 500 فرد من الشرطة السرية وأعداد من القوات النظامية وفنيين من خبراء المفرقعات، والدفع بعدد 100 سيارة للدورات الراكبة ومجموعات التدخل السريع والمباشر، وسوف يكون عمل تلك القوات على مدار 24 ساعة لتأمين اللجان الانتخابية والمبانى والعمارات السكنية المطلة على المقار الانتخابية.

ومن المقرر أن تقوم القوات الجوية بتنفيذ طلعات الاستطلاع والمراقبة الجوية لمتابعة سير العملية الانتخابية ونقل صورة حية إلى مركز العمليات الرئيسى للقوات المسلحة والمراكز الفرعية والجيش الثانى الميدانى من خلال طائرات المراقبة الأمنية وسيارات البث المباشر للأحداث، فضلا عن قيام المركز الإعلامى العسكرى بالمتابعة الدقيقة لعملية التأمين، ودفع العديد من أطقم العمل النفسى والمعنوى فى نطاق محافظة بورسعيد للمشاركة فى توعية المواطنين.