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400 ألف دولار ارتفاعاً فى إيرادات قناة السويس خلال أكتوبر الماضى

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400 ألف دولار ارتفاعاً فى إيرادات قناة السويس خلال أكتوبر الماضى 400 ألف دولار ارتفاعاً فى إيرادات قناة السويس خلال أكتوبر الماضى
كشف تقرير ملاحى صادر حديثاً عن هيئة قناة السويس أن قناة السويس شهدت، خلال شهر أكتوبر الماضى، زيادة فى الإيرادات عن شهر سبتمبر من نفس العام، وبلغت إيرادات القناة من الاتجاهين فى أكتوبر 449,2 مليون دولار، بينما كانت إيرادات القناة خلال شهر سبتمبر 448,8 مليون دولار، كما تراجعت أعداد السفن العابرة للقناة من الاتجاهين من 1515 سفينة فى سبتمبر إلى 1500 سفينة فى أكتوبر الماضى.

وأشارت التقارير إلى أن الإيرادات انخفضت خلال أكتوبر من العام الجارى، مقارنة بالعام الماضى، وحققت فى أكتوبر 2014 إيرادات قدرها 482,3 مليون دولار بنسبة انخفاض تصل إلى 6,7%، وشهد شهر أكتوبر من العام الجارى إيرادات وصلت إلى 449,2 مليون دولار.

بينما تراجعت الإيرادات من يناير وحتى أكتوبر من العام الجارى إلى 4 مليارات و337 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 3,9% مقارنة بإجمالى الإيرادات من يناير إلى أكتوبر من العام الماضى والتى بلغت 4 مليارات و516 مليون دولار.
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