صور|كواليس حفل ستار اكاديمي بالتجمع الخامس

أحيا عدد من نجوم برنامج «ستار أكاديمى»، حفلا غنائيا، أمس الجمعة، فى التجمع الخامس، وهم محمد شاهين ومينا عطالله وشيرين يحيى، ومحمد قماح ومحمد سراج.

وقدم المطربون عددا من أشهر أغنياتهم والتى تفاعل معها الجمهور، كما قدموا أغنيات «دويتو»، إضافة إلى عدد من أغنيات الزمن الجميل، ونظم الحفل وليد منصور.

بدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف بصعود شيرين يحيى لتبدأ فقرتها بالغناء للفنانة «شيرين» ثم صعد بعدها مينا عطا ليتألق بالغناء للعديد من النجوم منهم «الهضبة» عمرو دياب كما حرص مينا على تحية صديقته ببرنامجه الاذاعي «رنا سماحة» والتي صعدت للغناء معه كما شاركه ايضا الغناء الفنان “محمد قماح” غناء اغنيته الاخيرة “ويلي” وهو الدويتو الاخير لقماح مع حميد الشاعري.

واختتم الحفل نجم النسخة العاشرة من البرنامج «محمد شاهين» الذي اعتذر للجمهور عن اصابته بقدمه منذ ايام الامر الذي جعله يتحرك بصعوبة على المسرح.

وقدمت «شيرين يحيى» قطعة «زلابيا» لـ «شاهين» اثناء غناء على المسرح ليأكلها على الفور مقدما الشكر لصديقته

> ويشار إلى أن «شاهين ومينا وشيرين» خضعوا لجلسة تصوير مؤخرا مع المصور «أحمد كوتي» التي تم استخدامها في الحملة الدعائية لحفلهم.

> من المقرر احياء حفلتين الاسبوع القادم بنفس المكان لكلا من الفنان «أحمد جمال» الذي يغني الخميس و«محمد رشاد» الجمعة.