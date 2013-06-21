بالصور.. أهالى الصف يغلقون مكتب التموين بالجنازير والأقفال

نظم اتحاد اللجان الشعبية بالصف محافظة الجيزة، وقفة احتجاجية لإقالة مدير مكتب تموين الصف إسماعيل خفاجى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين اعتراضاً منهم على سياسته فى إلحاق الخدمات إلى جمعيات خاصة للإخوان لتوزيع الخبز على حساب المواطنين وتقليل حصة الدقيق المقدمة للمخابز لرفضها التعامل مع الجمعيات، بالرغم من تقديم أكثر من اسم جمعية أخرى.

وأغلق المحتجون مكتب تموين الصف بعد إخراج الموظفين منه بالإقفال والجنازير والاعتصام أمامه، وذلك لرفضهم قرارات إسماعيل خفاجى مدير مكتب تموين الصف بتفويض جمعيات الإخوان لتوزيع الخبز والمحاباة مع الإخوان على حساب المواطنين.

وحمل المحتجون لافتات مكتوب عليها، "لا لأخونة رغيف العيش وشكارة الدقيق"، "وارحل ارحل يا إسماعيل الإخوان رايحين مش جايين"، "ويا إسماعيل قول الحق فيه رقابة على المخابز ولا لا"، وردد المحتجون العديد من الهتافات المناهضة لحكم الأخوان المسلمين وضد سياستهم.

وقال ماجد سمير أحد أعضاء اللجنة الشعبية المنظمة للوقفة، إننا أغلقنا المكتب رفضاً لقرارات خفاجى بتفويض جمعيات الإخوان لتوزيع الخبز والمحاباة مع الإخوان على حسابنا، موضحاً أن الوقفة التى قاموا بها اليوم الخميس كانت سلمية، مشيراً إلى أنهم ظلوا واقفين أمام المكتب حتى قدوم أفراد من الأمن المركزى، وذلك لاستلام مقر مكتب التموين دون قيام أى فرد منا بأعمال تخريب أو تكسير أو تدمير، موضحاً التزامهم السلمية التامة خلال الوقفة.

وأوضح سمير لـ"اليوم السابع"، أن من يقوم بالفعل فى إدارة مكتب التموين هم أصدقاء خفاجة من جماعة الأخوان وليس هو، مضيفاً أنه اجتمع معه أكثر من مرة مع بعض الأهالى لتسويه الأمور خاصة فى إيجاد جمعية لتوزيع الخبز على المواطنين بالمنازل، و"اتضح لنا أنه قد اختار سلفاً جمعية عثمان بن عفان الإخوانية لتوزيع الخبز، بالرغم من تقديمنا له اسم أكثر من جمعية".

واستطرد سمير، أن خفاجى قام بتقليل حصة 3 مخابز من الدقيق رفضاً التعامل مع جمعية عثمان بن عفان لتوزيع الخبز على المواطنين، وهو ما أثار غضب المواطنين من هذا التصرف، وجعلهم ينادون بتغيره وإغلاق المكتب لحين إقالته.

وأضاف خالد قاسم أحد أعضاء اللجنة الشعبية، أنه تم الاتصال بنا والتنسيق مع مكتب الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة للاجتماع بوفد منا لعرض مطالبنا ومناقشة سبب غلقنا للمكتب ولتهدئة الأمور خاصة بعد ما قمنا به من تنظيم وقفة احتجاجية، موضحاً أنه بالفعل تم الاجتماع مع المحافظ واتفقنا على عدة حلول، وهى:

- إلغاء التفويض لجمعية عثمان بن عفان الإخوانية بتوزيع الخبز وإلحاق التوزيع على كافة الجمعيات بالتساوى وبلا وساطة.

- إقالة إسماعيل خفاجى مدير التموين واستبداله بجمال طه مدير الرقابة التموينية بالصف سابقاً، والذى يعمل حالياً بالبدرشين، حيث إنه أقوى من جاء فى تموين الصف، وهو الذى يستطيع تسيير الأمور بلا محاباة أو وساطة.

وأشار القاسم إلى أنه تم الاتفاق مع الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، على أن الرد النهائى على هذه المطالب لتنفيذها الأحد المقبل.

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