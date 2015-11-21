أوباما: هجمات مالي تشدد من عزيمتنا لمواجهة الإرهاب

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم السبت إن الهجمات التي وقعت على فندق في مالي لم تؤد إلا إلى تشديد عزيمة الولايات المتحدة وحلفائها الذين لن يتساهلوا في قتال هؤلاء الذين استهدفوا مواطنيهم ولن يسمحوا بأن يجد المتشددين ملاذًا آمنا.

وفي كلمة أمام اجتماع قمة إقليمي في ماليزيا وصف أوباما الهجوم واحتجاز رهائن في مالي يوم الجمعة بأنه “تذكرة مروعة أخرى لويلات الإرهاب.

“إنه يشدد عزيمتنا على التصدي لهذه التحديات.

“الولايات المتحدة لن تتساهل.”

وبحسب رويترز قال أوباما إن الولايات المتحدة تحاول معرفة مصير الأمريكيين الذين ربما كانوا في الفندق بمالي. وتم تحديد مالايقل عن أمريكي واحد بين القتلى الذين بلغ عددهم 19. وقال إن القوات الأمريكية في مالي ساعدت في منع وقوع خسائر أكبر في الأرواح.