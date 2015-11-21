لمن يقول الرئيس أوباما "أنتم تجرحون مشاعري"؟

إعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمام جمهور من الطلاب في كوالالمبور، أنه لا يصبغ شعره مثل بعض القادة الذين يستطيع ذكر أسمائهم لكنه لن يفعل.

ورداً على طالب كمبودي طلب منه نصيحة مخلصة باعتباره "يتقدم في العمر ليصبح أكثر خبرة"، قال أوباما مازحاً: "أول ما أريده من الشباب هو التوقف عن وصفي بكبير السن. أنتم تجرحون مشاعري".

وأضاف: "عندما وصلت للمنصب لم يكن لدي أي شعر أبيض، والآن أصبح هناك الكثير. أنا لا أصبغ شعري، وكثير من زملائي القادة يفعلون. لن أقول من هم، لكن الحلاقين الذين يقصون ويصففون شعورهم يعرفون".

يشار إلى أن ميشال أوباما، زوجة الرئيس، إستضافت في البيت الأبيض الفنان الأمريكي ومصمّم الرقصات Johsh Sergara، ومدرّب الرقص Sergio Trujillo، بالإضافة الى مجموعة كبيرة من الشباب الأمريكي، ضمن ورشة عمل طلابية لتكريم تاريخ شارع برودواي. وبعد إلقائها كلمة أمام الحضور، رقصت الرقصة الكوبية المشهورة، الغونغا، التي يبدو أنها تتقنها جيداً، بل قامت مع المجموعة بالتدرّب عليها مع المجموعة من قبل.

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