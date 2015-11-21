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سعيد الشهراني يحدث ضجة في دريم لاند وتويتر

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السبت 21-11-2015 01:58

أحدث الممثل الشاب سعيد الشهراني ضجة كبيرة أثناء وجوده في منتجع ومول دريم لاند في ، وتسبب بحالة من الهرج والمرج في المكان.

وأنشأ نشطاء على موقع التواصل الجتماعي تويتر هاشتاغ بعنوان "#سعيد_الشهراني_بدريم_لاند"، منددين بحالة الفوضى التي تسبب بها الشهراني، الذي لطالما عرف بوسامته.

من التغريدات اللافتة التي وردت:
@25_ndoo: ربي اذ احب عبد انزل محبته في الارض وسعيد الشهراني له قبول في الارض

@Raqe221: محبة الناس لسعيد من محبة الله له ..الله يوفقه ويسعده دنيا واخرة ويرزقه البر بوالدينه انشهد انه كفو

@haloosh_t: مو قادر يتحرك من كثر الجمهور اللي تجمعوا عليه يستاهل هالمحبه الله يزيده ماشاء الله

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سيدتي

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