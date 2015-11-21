سعيد الشهراني يحدث ضجة في دريم لاند وتويتر

أحدث الممثل الشاب سعيد الشهراني ضجة كبيرة أثناء وجوده في منتجع ومول دريم لاند في السعودية، وتسبب بحالة من الهرج والمرج في المكان.

وأنشأ نشطاء على موقع التواصل الجتماعي تويتر هاشتاغ بعنوان "#سعيد_الشهراني_بدريم_لاند"، منددين بحالة الفوضى التي تسبب بها الشهراني، الذي لطالما عرف بوسامته.

من التغريدات اللافتة التي وردت:

@25_ndoo: ربي اذ احب عبد انزل محبته في الارض وسعيد الشهراني له قبول في الارض

@Raqe221: محبة الناس لسعيد من محبة الله له ..الله يوفقه ويسعده دنيا واخرة ويرزقه البر بوالدينه انشهد انه كفو

@haloosh_t: مو قادر يتحرك من كثر الجمهور اللي تجمعوا عليه يستاهل هالمحبه الله يزيده ماشاء الله