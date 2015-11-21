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تجديد حبس متهم 15 يوما بتهمة النصب على المواطنين فى سوهاج

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تجديد حبس متهم 15 يوما بتهمة النصب على المواطنين فى سوهاج تجديد حبس متهم 15 يوما بتهمة النصب على المواطنين فى سوهاج
قررت محكمة جنح بندر سوهاج، بسكرتارية ناصر عز الدين، تجديد حبس المتهم "عاطف.ع.م" 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 7 ملايين جنيه بزعم توظيف أموالهم.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا من المواطنين بقيام المتهم بالنصب عليهم بزعم توظيف أموالهم فى تجارة العقارات مقابل فوائد شهرية، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة أقوال المبلغين وعجز المتهم عن سداد الفوائد الشهرية، وتم القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بالواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

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مصر 365