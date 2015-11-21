تعرفى على أعراض الإصابة بسرطان الثدى

سرطان الثدى

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أعراض إصابة المرأة بسرطان الثدى

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نصائح ضرورية لاكتشاف سرطان الثدى

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سرطان الثدى أحد الأمراض التى تصيب السيدات نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، كما يعتبر أشهر أنواع السرطانات التى نسبة إصابة المرأة بها مرتفعة، وكما حيث تلعب الوراثة دورا كبيراً فى إصابة المرأة بمرض سرطان الثدى.>وعن سرطان الثدى يقول الدكتور عمرو حسن، استشارى النساء والتوليد، إن هذا المرض الخطير عبارة عن نشاط ونمو خلايا سرطانية داخل الأنسجة الداخلية بالثدى وفى مراحل المرض المتأخرة تبدأ فى الانتشار عبر الغدد الليمفاوية والدم.>واستكمل د. عمرو قائلا، هناك بعض الأعراض والعلامات التى تظهر على المرأة كمؤشر لإصابتها بسرطان الثدى فعلى سبيل المثال:>1)تغير فى شكل الحلمة.>2)طفح جلدى بالثدى.>3) نزول إفرازات دموية من الثدى.>4)وجود ورم ملموس بالثدى.>ولذلك ينصح د. عمرو قائلا "يجب على المرأة فى حالة ملاحظتها ظهور الأعراض السابق ذكرها ضرورة الذهاب للطبيب على الفور لإجراء الماموجرام ولاستبعاد وجود ورم بالثدى.

وأضاف د. عمرو قائلا "يجب على المرأة بعد بلوغ عمر العشرين الاهتمام بإجراء الكشف الذاتى وفحص الثديين وخاصة الفتيات اللاتى لديهن تاريخ مرضى لسرطان الثدى.

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