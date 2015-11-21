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عصير البنجر يغنيك عن زيارة طبيب الأسنان

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عصير البنجر يغنيك عن زيارة طبيب الأسنان عصير البنجر يغنيك عن زيارة طبيب الأسنان
عصير البنجر يغنيك عن زيارة طبيب الأسنان، هذا ما توصل له مشروع بحثى لطلاب جامعة العلوم التطبيقية فى ولاية النمسا العليا، حيث يحتوى هذا العصير على كمية عالية من النترات التى توقف عملية تسوس الأسنان وتمنع ظهور التجاويف.

وأفاد البحث بأنه يمكن العمل على تباطؤ نمو البكتيريا الموجودة فى طبقة الترسبات على سطح الأسنان بواسطة أكسيد النتريك الموجود فى البنجر.

ويعانى حوالى 95% من الناس من تسوس الأسنان فى البلدان الصناعية، وذلك بسبب نظام تغذية به نسبة عالية من السكر وقلة الاعتناء بصحة الأسنان، كما ذكر موقع "ذا لوكال" الإخبارى الأوروبى.

وتشير الدراسات أيضا إلى أن تناول فنجانين من عصير البنجر يوميا يمكن أن يقلل مؤقتا من ضغط الدم المرتفع.
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