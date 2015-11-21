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الأرصاد: طقس اليوم دافئ شمالا.. والعظمى فى القاهرة 25

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الأرصاد: طقس اليوم دافئ شمالا.. والعظمى فى القاهرة 25 الأرصاد: طقس اليوم دافئ شمالا.. والعظمى فى القاهرة 25
يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم، السبت، طقس دافئ شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهى معتدلة، وارتفاع الموج فى البحر المتوسط ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية وارتفاع الموج فى البحر الأحمر من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
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القاهرة

الصغرى 15 العظمى 25،

الإسكندرية

الصغرى 16 العظمى 23، مطروح الصغرى 14 العظمى 22،

بورسعيد

الصغرى 19 العظمى 25،

دمياط

الصغرى 19 25،

بلطيم

الصغرى 18 العظمى 24،

الإسماعيلية

الصغرى 15 العظمى 25،

السويس

الصغرى 16 العظمى 26،

العريش

الصغرى 12 العظمى 26،

نخل

الصغرى 11 العظمى 23،

طابا

الصغرى 14 العظمى 24،

الطور

الصغرى 16 العظمى 26،

مرسى علم

الصغرى 18 العظمى 29،

الغردقة

الصغرى 19 العظمى 29،

شرم الشيخ

الصغرى 20 العظمى 27،

رفح

الصغرى 11 العظمى 24،

كاترين

الصغرى 7 العظمى 18،

سيوة

الصغرى 10 العظمى 23،

المنيا

الصغرى 13 العظمى 24،

الفيوم

الصغرى 14 العظمى 25،

رأس سدر

الصغرى 17 العظمى 25،

أبو سمبل

الصغرى 16 العظمى 28،

وسط الدلتا

الصغرى 15 العظمى 25،

أسيوط

الصغرى 12 العظمى 25،

سوهاج

الصغرى 13 العظمى 26،

الأقصر

الصغرى 13 العظمى 28،

أسوان

الصغرى 15 العظمى 29،

شلاتين

الصغرى 18 العظمى 28،

حلايب

الصغرى 20 العظمى 26،

الوادى الجديد

الصغرى 14 العظمى 27،

قنا

الصغرى 13 العظمى 27،

نويبع

الصغرى 18 العظمى 26،

السلوم

الصغرى 14 العظمى 20.

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