الأرصاد: طقس اليوم دافئ شمالا.. والعظمى فى القاهرة 25

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم، السبت، طقس دافئ شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهى معتدلة، وارتفاع الموج فى البحر المتوسط ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية وارتفاع الموج فى البحر الأحمر من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

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القاهرة

الإسكندرية

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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- درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 21/11/2015 فى محافظات مصر

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