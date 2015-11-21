الأرصاد: طقس اليوم دافئ شمالا.. والعظمى فى القاهرة 25

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم، السبت، طقس دافئ شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
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وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهى معتدلة، وارتفاع الموج فى البحر المتوسط ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية وارتفاع الموج فى البحر الأحمر من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
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القاهرةالصغرى 15 العظمى 25،
الإسكندريةالصغرى 16 العظمى 23، مطروح الصغرى 14 العظمى 22،
بورسعيدالصغرى 19 العظمى 25،
دمياطالصغرى 19 25،
بلطيمالصغرى 18 العظمى 24،
الإسماعيليةالصغرى 15 العظمى 25،
السويسالصغرى 16 العظمى 26،
العريشالصغرى 12 العظمى 26،
نخلالصغرى 11 العظمى 23،
طاباالصغرى 14 العظمى 24،
الطورالصغرى 16 العظمى 26،
مرسى علمالصغرى 18 العظمى 29،
الغردقةالصغرى 19 العظمى 29،
شرم الشيخالصغرى 20 العظمى 27،
رفحالصغرى 11 العظمى 24،
كاترينالصغرى 7 العظمى 18،
سيوةالصغرى 10 العظمى 23،
المنياالصغرى 13 العظمى 24،
الفيومالصغرى 14 العظمى 25،
رأس سدرالصغرى 17 العظمى 25،
أبو سمبلالصغرى 16 العظمى 28،
وسط الدلتاالصغرى 15 العظمى 25،
أسيوطالصغرى 12 العظمى 25،
سوهاجالصغرى 13 العظمى 26،
الأقصرالصغرى 13 العظمى 28،
أسوانالصغرى 15 العظمى 29،
شلاتينالصغرى 18 العظمى 28،
حلايبالصغرى 20 العظمى 26،
الوادى الجديدالصغرى 14 العظمى 27،
قناالصغرى 13 العظمى 27،
نويبعالصغرى 18 العظمى 26،
السلومالصغرى 14 العظمى 20.
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