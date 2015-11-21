تقرير - سان جيرمان يتخذ الخطوة الأولى لضم رونالدو

ذكرت إذاعة مونت كارلو الفرنسية أن مأدبة عشاء جمعت بين ناصر الخليفي مالك ورئيس باريس سان جيرمان وخورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.

وتناولت وسائل الإعلام العالمية خلال الفترة الماضية ما حدث خلال مباراة الفريق الملكي مع بطل فرنسا في دوري أبطال أوروبا التي لام فيها رئيس ريال مدريد لاعبه بعدما صرح بأنه قد يرحل عن الفريق.

هذا بالإضافة لحديث هامس بعد المباراة بين رونالدو ولوران بلان مدرب سان جيرمان زعمت صحيفة ليكيب أن الأول طلب فيه من الثاني أن يلعب تحت قيادته.

وصرح رونالدو في أكثر من مناسبة أنه لا يمانع اللعب في أي دوري في العالم مما أغضب مسؤولي ريال مدريد الذين لا يريدون التفريط في نجمهم البرتغالي.

وقالت إذاعة مونت كارلو إن الخليفي تطرق في الحديث مع مينديز إلى إمكانية انتداب رونالدو من ريال مدريد بعدما تكلم معه عن تألق أنخيل دي ماريا مع الفريق بعد انتقاله من مانشستر يونايتد.

فيبدو أن رجل الأعمال القطري بدأ يجس النبض حول الحصول على خدمات صاحب الكرة الذهبية ثلاث مرات.