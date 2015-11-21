محافظ سوهاج يقود حملة تجميل وتطوير المدخل البحرى والثلاث كبارى

قاد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، حملة لتجميل وتطوير شارع أسيوط –سوهاج ومدخل سوهاج البحرى والثلاث كبارى بحى شرق بمشاركة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج وحى غرب، حيث تم رفع الإشغالات من الشارع الرئيسى لأسيوط - سوهاج والشوارع الجانبية ورفع الأتربة من جانبى الطريق وغسيل الأرصفة وتم رفع إشغالات موجودة بالممرات بالعمارات السكنية بعد مناشدة سكانها لرفعها.

وأشار المحافظ فى بيان له ، إلى أنه تم تعيين فرق متابعة لرفع المخلفات من الشارع أولا بأول، للحفاظ على الشارع كمحور مرورى ورئيسى لمدينة سوهاج ويمثل المدخل الشمالى للزائرين لمدينة سوهاج، وأن هناك حملات تتم بالتنسيق بين الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء للتعاون بينهم، حيث كانت حملة الأسبوع الماضى بمدينة جرجا.

وناشد المحافظ الأهالى بالتعاون مع الأحياء والمدن والقرى من أجل تجميل وتطوير المحافظة وقد أطلقنا مسابقة لمشاركة أهالى سوهاج فى وضع تصور لتطوير وتجميل ميدان العارف بالله والشوارع الجانبية بتلك المنطقة.