شرطة دبي تدعو للإبلاغ عن مخالفات السائقين عبر الهاتف الذكي

دعا العقيد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي السادة الجمهور إلى الإبلاغ عن المخالفات التي يرتكبها السائقين غير الملتزمين بقواعد السير والمرور عن طريق الهاتف الذكي من خلال إرسال صور المخالفين أو مقاطع الفيديو على برنامج كلنا شرطة.

وأوضح أن هذه الخدمة تتيح لأفراد الجمهور في إمارة دبي الإبلاغ عن أية مخالفة مرورية ترتكب، من خلال التقاط صورة وإرسالها إلى موقع الخدمة أو تحميل فيديو بالمخالفة القائمة، ويمكن للفرد الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التسجيل في الموقع قبل التقديم على الخدمة، ومن ثم قيام الفرد المبلغ بتقديم بيانات المشتكى عليه. وتشمل بيانات عن السيارات المخالفة والاتصال الهاتفي بمركز القيادة والسيطرة على الأرقام المجانية التالية 8004353 .

وأشار الى أن الهدف من هذه الخدمة هو اشراك أفراد المجتمع في عملية أمن الطريق والضبط المروري، وتفعيل مبدأ التواصل ومد جسور التعاون بين الشرطة وأفراد المجتمع، وتحقيق مبدأ الالتزام لدى السائقين، لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المنشودة لشرطة دبي.

ونوه العقيد سيف المزروعي، إلى أن هناك مجموعة من الضوابط في عملية استخدام هذه الخدمة وهي: يمنع تصوير المركبة المخالفة في حال تواجد سائق أو راكب في المركبة، كما يمنع تصوير المركبة المخالفة حال قيادتك لمركبتك، فيما يسمح بالإبلاغ عن المخالفات المرورية في إمارة دبي فقط، كما يسمح بالإبلاغ عن مخالفات مرورية محددة فقط، كما أن سوء استخدام هذه الخدمة قد يعض مستخدميها للمساءلة القانونية. مؤكداً أن آلية التطبيق تكفل تحملهم المسؤولية وعدم الإساءة للمجتمع والمصداقية بالرصد، مما يسهم بنشر الوعي المروري.

وكشف مدير الإدارة العامة للمرور عن تحرير (3748) مخالفة تم تحريرها بواسطة المستخدمين لهذا البرنامج خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي.