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شيخ الأزهر يوجه كلمة اليوم تتضمن المستجدات على الساحتين الإسلامية والدولية

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شيخ الأزهر يوجه كلمة اليوم تتضمن المستجدات على الساحتين الإسلامية والدولية شيخ الأزهر يوجه كلمة اليوم تتضمن المستجدات على الساحتين الإسلامية والدولية
يوجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، كلمة إلى العالم تتناول المستجدات على الساحتين الإسلامية والدولية خاصة بعد الهجمات الإرهابية التى شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس حكماء المسلمين المقرر انعقاده بالقاهرة اليوم السبت.

ويناقش اجتماع مجلس الحكماء أيضًا العديد من القضايا والتحديات الراهنة التى تمر بها الأمة الإسلامية، بالإضافة إلى بحث الاستعدادات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من قوافل السلام إلى قارات العالم المختلفة، وذلك بعد نجاح التجربة الأولى منها فى مد جسور الحوار مع الشعوب والثقافات حول العالم.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس حكماء المسلمين فى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم السبت، فى مقر مشيخة الأزهر الشريف بحديقة الخالدين بالدراسة.

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