واشنطن: سياسة الاستيطان ستزيد من عزلة إسرائيل دوليا

>أكدت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا معارضتها إزاء بناء إسرائيل وحدات استيطانية جديدة فى القدس الشرقية والضفة الغربية.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى عن قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء سياسة إسرائيل الاستيطانية الحالية.. مشيرا إلى أن تلك السياسة غير مشروعة ولها نتائج عكسية على مسار السلام.

وقال إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما أوضح أنه ينبغى على الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى إثبات التزامهما الحقيقى تجاه تحقيق حل الدولتين.. مؤكدا - فى تصريحات صحفية - أن مثل تلك الإجراءات المثيرة للنزاع سيكون لها آثار ضارة على الأرض منها زيادة حدة التوتر مع الجانب الفلسطينى وعزلة إسرائيل دوليا.

ودعا المسئول الأمريكى كافة الأطراف إلى مضاعفة الجهود لاستعادة الثقة والهدوء والعودة لمسار السلام.. موضحا أن زيادة العنف المستمر لا يمثل خطرا على السلام والاستقرار فقط بل أيضا على القدرة للتوصل إلى حل الدولتين.

وأضاف كيربى أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لا يزال قلقا إزاء استمرار أعمال العنف.. مؤكدا أن كيرى يحث باستمرار كافة الأطراف على اتخاذ الخطوات المناسبة للحد من العنف فى الأراضى الفلسطينية.

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