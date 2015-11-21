شرطة دبي تدعو لاستخدام طرق بديلة للشوارع التالية

أعلنت القيادة العامة لشرطة عن تأخير متوقع من الساعة 1 ظهراً إلى 3 عصراً اليوم السبت في مسار مسيرة المركبات الفارهة وحسب الشوارع التالية:

شارع ميدان، شارع الخيل، شارع المركز المالي، شارع السعادة، شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى جبل علي (من نفق أبراج الإمارات إلى تقاطع رقم واحد)

شارع المركز المالي، شارع محمد بن راشد بوليفارد، والعودة مرة أخرى إلى شارع المركز المالي. ثم إلى شارع رأس الخور مرورا بشارع العين ثم إلى شارع ميدان ونقطة النهاية.

يرجى استخدام طرق بديلة مثل شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الوصل، شارع جميرا،شارع راس الخور وشارع الاصايل وشارع الصفا. نأسف عن أي تأخير خلال فترة المسيرة. ونتمنى لكم قيادة آمنة.

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