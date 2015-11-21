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سامح شكرى يبدأ اليوم جولة لكوريا الجنوبية واليابان تمهيدا لزيارة السيسى

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سامح شكرى يبدأ اليوم جولة لكوريا الجنوبية واليابان تمهيدا لزيارة السيسى سامح شكرى يبدأ اليوم جولة لكوريا الجنوبية واليابان تمهيدا لزيارة السيسى
يبدأ سامح شكرى وزير الخارجية اليوم السبت، جولة آسيوية تشمل كلا من كوريا الجنوبية واليابان، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع البلدين، والإعداد لزيارات قادمة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى إلى البلدين.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن جولة وزير الخارجية سوف تستمر لقرابة الأسبوع، وستبدأ بكوريا الجنوبية؛ حيث سيلتقى خلال تواجده فى سول عددا من المؤسسات الاقتصادية الهامة مثل اتحاد الصناعات الكورى، والاتحاد الكورى للتجارة الدولية، والوكالة الكورية للترويج والاستثمار، والاتحاد الكورى للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وسيلتقى وزير الخارجية مع رئيس بنك الاستيراد والتصدير الكورى، ورئيس شركة هيونداى للهندسة والإنشاءات، ورئيس شركة سامسونج للالكترونيات.

وعلى صعيد اللقاءات السياسية، سوف يلتقى شكرى مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكوري، ووزير خارجية كوريا، بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام الكورية.

وأوضح أبو زيد، أن زيارة وزير الخارجية إلى كوريا تكتسب أهمية خاصة فى ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين وما تلاحظه من اهتمام متنام من جانب كوريا الجنوبية بزيادة استثماراتها فى مصر، فضلاً عن الدعم الكورى لمصر فى مجال مكافحة الارهاب وفى مجال تنفيذ المشروعات التنموية. ويضاف إلى ذلك أن كوريا الجنوبية تعتبر من أهم الدول الآسيوية التى لها استثمارات فى مصر، مثل مشروع الجامعة المصرية الكورية المنتظر أن تبدأ دراسات الجدوى الخاصة به قريباً، ومشروع تطوير ميناء الإسكندرية، ومشروع تطوير نظم الإشارات من نجع حمادى إلى الأقصر، ومشروعات إنشاء محطات توليد الطاقة وتدوير المخلفات الصلبة، فضلاً عن مشروع الخطين الخامس والسادس لمترو الأنفاق ومشروع إنشاء خط لشحن البضائع بين حلوان والعين السخنة.

وحول زيارة شكرى إلى اليابان، أوضح المتحدث باسم الخارجية أنها ستشمل لقاءات مكثفة لوزير الخارجية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى، وبنك اليابان للتعاون الدولى، وجمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، بالإضافة إلى محاضرة يلقيها شكرى فى المعهد اليابانى للشئون الدولية، ولقاءات سياسية رفيعة المستوى مع رئيس مجلس النواب اليابانى ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.

وأضاف أبو زيد، أن العلاقات المصرية اليابانية شهدت دفعة إيجابية هامة عقب الزيارة التى قام بها رئيس وزراء اليابان إلى مصر فى شهر يناير الماضى، والتى قدم خلالها الدعوة لرئيس السيسى لزيارة طوكيو.

- كوريا الجنوبية توسع ميزانيتها المخصصة لمكافحة الإرهاب
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مصر 365

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