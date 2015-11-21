منع مسافرين يتحدثان بالعربية من الصعود إلى طائرة فى الولايات المتحدة

>منع راكبان من الصعود إلى طائرة لرحلة بين شيكاغو وفيلادلفيا لأنهما كانا يتناقشان باللغة العربية، فى حادث يعكس التوتر السائد المرتبط باعتداءات باريس.

وكان ماهر خليل وانس عياد الاميركيان الفلسطينيا الاصل يريدان الصعود إلى طائرة تابعة لشركة الطيران ساوثويست ايرلاينز عندما قال لهما موظف فى الشركة معتذرا انهما لا يمكنهما ان يستقلا الطائرة لان مسافرا آخر سمعهما يتحدثان بالعربية ويشعر بالخوف من السفر معهما.

واستجوبت اجهزة امن مطار شيكاغو ميدواى "وسط الشمال" والشرطة الصديقين قبل ان يسمح لهما بالصعود إلى الطائرة.

وروى ماهر خليل لشبكة ان بى سي-5 شيكاغو ان عددا من الركاب داخل الطائرة طلبوا منه بعد ذلك فتح علبة بيضاء كان يحملها، وقال ساخرا "عندها تقاسمت البقلاوة التى كانت فى داخلها معهم".

ورفضت شركة الطيران ساوثويست ايرلاينز الادلاء باى تعليق، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس.

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