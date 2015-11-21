ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن والعيادات الخاصة بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم السبت، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن والمتاجر والعيادات الخاصة ليلاً بأسلوب كسر الأقفال، متخذين من دائرة مركز أبو المطامير والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وكانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير مفادها قيام كل من "إ م ع خ" عاطل، و"ع ع إب ج" عاطل سبق اتهامه فى قضيتين "سرقة " آخرها القضية رقم 2386/2004 جنح مركز أبو المطامير، و"أح ب م ال" عاطل، و"ول س أح م" عاطل، وجميعهم مقيمون بأبو المطامير بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه الأول تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن والمتاجر والعيادات الخاصة ليلاً بأسلوب كسر الأقفال، متخذين من دائرة مركز أبو المطامير والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 وقائع، وتم ضبط المسروقات بإرشادهم، وأضافوا بقيامهم بإنفاق المبالغ المالية، وبعرض المسروقات على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وتحرر المحضر 17544/2015 جنح مركز شرطة أبو المطامير.