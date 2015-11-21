أخبار عاجلة

تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرياض تستضيف اجتماعا موسعاً للمعارضة السورية

Google+ Print
الرياض تستضيف اجتماعا موسعاً للمعارضة السورية الرياض تستضيف اجتماعا موسعاً للمعارضة السورية

>أعلن مبعوث الامم المتحدة إلى سوريا ستافان دى ميستورا فى مقابلة نشرت السبت ان الرياض ستستضيف فى منتصف ديسمبر مؤتمرا موسعا للمعارضة السورية بشقيها السياسى والمسلح بهدف توحيد مواقفها وذلك تمهيدا للمفاوضات المرتقبة بينها وبين النظام.

وقال دى ميستورا فى مقابلة مع صحيفة "الحياة" اللندنية انه "من دون معارضة موحدة ومتماسكة سيكون من الصعب عقد اجتماع فعال فى جنيف بين المعارضة والحكومة، وهو أمر طالما سبب مشكلة".

واضاف "طالما أن المعارضة لا يمكنها أن تكون سياسية وحسب، بل أيضاً المعارضة المسلحة، لذا، هى مكان جيد جداً لمشاركة العديد من أطراف المعارضة فى الرياض. وهم تبرعوا باستضافة الاجتماع".

وأوضح المبعوث الدولى ان اجتماع الرياض سيعقد "فى وقت ما حوالى منتصف ديسمبر" بحسب المقترح السعودى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة