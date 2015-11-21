الرياض تستضيف اجتماعا موسعاً للمعارضة السورية

>أعلن مبعوث الامم المتحدة إلى سوريا ستافان دى ميستورا فى مقابلة نشرت السبت ان الرياض ستستضيف فى منتصف ديسمبر مؤتمرا موسعا للمعارضة السورية بشقيها السياسى والمسلح بهدف توحيد مواقفها وذلك تمهيدا للمفاوضات المرتقبة بينها وبين النظام.

وقال دى ميستورا فى مقابلة مع صحيفة "الحياة" اللندنية انه "من دون معارضة موحدة ومتماسكة سيكون من الصعب عقد اجتماع فعال فى جنيف بين المعارضة والحكومة، وهو أمر طالما سبب مشكلة".

واضاف "طالما أن المعارضة لا يمكنها أن تكون سياسية وحسب، بل أيضاً المعارضة المسلحة، لذا، السعودية هى مكان جيد جداً لمشاركة العديد من أطراف المعارضة فى الرياض. وهم تبرعوا باستضافة الاجتماع".

وأوضح المبعوث الدولى ان اجتماع الرياض سيعقد "فى وقت ما حوالى منتصف ديسمبر" بحسب المقترح السعودى.