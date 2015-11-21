"المهندسين": سيتم البدء فى بناء أول مفاعل نووى بالضبعة فى 2016

قال المهندس أحمد السيد عضو مجلس شعبة كهرباء بنقابة المهندسين، إن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء يضم 4 مفاعلات بتكلفة 20 مليار دولار، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى بناء أول مفاعل ينتج 1200 ميجا وات فى 2016، مؤكدا أنه فى نهاية عام 2022 سيتم الانتهاء من الـ3 مفاعلات الأخرى لباقى الـ4800 ميجا وات.

وأوضح السيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الـ4800 ميجا وات تعد طاقة كبيرة، حيث تعالج عجز الشبكة الذى وصل خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 5 آلاف ميجا وات، لافتا إلى أن الخطة الإسعافية والوحدات المركبة التى نفذتها وزارة الكهرباء أدت إلى تقليل هذا العجز رغم أنه فى الوقت نفسه مع الوقت يزيد العجز لزيادة الاستخدام، لافتا إلى أن الطاقة التى سيتم إنتاجها من الـ4 مفاعلات تعادل 20% من حجم الطاقة التى تستخدمها مصر حاليا، والتى سيتم توفيرها فور بداية عملهم.

وأشار عضو مجلس شعبة كهرباء بنقابة المهندسين، إلى أن الاتفاقية بها العديد من المميزات أبرزها أنه لن يتم سداد الأموال إلا بعد 2026، أى بعد تسلم المفاعلات بشكل كامل من خلال الأرباح السنوية المتوقعة والتى قد تمتد لـ10 سنوات أخرى بعد نهاية المشروع، بجانب إنشاء مراكز ومصانع داخل مصر لكل المكونات المطلوبة للمحطات للتصنيع الكامل 100%، بجانب مراكز تدريب لتأهيل للكوادر الفنية بدءا من 2016 لتوفير الخبرات العلمية اللازمة، ومراكز تثقيفية عن الطاقة النووية وأهميتها.

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