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خطة محافظة الإسكندرية لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحى لمواجهة الأمطار

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خطة محافظة الإسكندرية لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحى لمواجهة الأمطار خطة محافظة الإسكندرية لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحى لمواجهة الأمطار
قالت الدكتورة سعاد الخولى، القائم بأعمال محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المحافظة تنفذ تعليمات الرئيس بشكل جيد لرفع كفاءة الصرف الصحى بالمحافظة، مشيرة إلى أن الأعمال تتم بمعرفة شركة الصرف الصحى وتحت إشراف الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة بالمنطقة الشمالية العسكرية، بالإضافة إلى متابعة المحافظة والتنسيق مع رؤساء الأحياء.

وأضافت: "تم البدء بالمناطق التى تشكل بؤرا ساخنة لتراكم المياه، حيث تم تعديل مسار الصرف لمياه الأمطار أسفل كوبرى المندرة، وتركيب 3 طلمبات لمنع تراكم المياه أسفل الكوبرى، وكذلك تركيب 2 طلمبة بكوبرى 45، وجارى مد خط صرف من طريق كارفور بمدخل الإسكندرية إلى طريق المحور لعدم تراكم الأمطار، بالإضافة إلى فتح المصبات التى كانت مغلقة على كورنيش الإسكندرية وعددها 11 مصبا، وتعميق مصب أزورو الذى سيتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل، ومد خط مشابه للمصب المتواجد بنادى المعلمين".

وأكدت "الخولى" أنه جار العمل بخطة متكاملة بطول طريق الكورنيش، مشيرة إلى أن المحافظة قد قامت بتشكيل لجان لرصد الأماكن العاجلة التى تحتاج إلى تدخل فورى، وتم رصد بعض الأماكن لم يتواجد بها "شنايش" على الإطلاق وسيتم إنشاء "شنايش" جديدة بها مثل منطقة سيدى بشر والشيراتون وشارع نفق محمد نجيب.

وأوضحت "الخولى" أن هناك خطة أخرى بعيدة المدى يجرى تنفيذها مع الحالية لإحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بالمحافظة، وستظهر نتائجها خلال الشتاء القادم.

كما أكدت أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية تم الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لشراء معدات صرف صحى مثل الطلمبات وعربات الكسح بالأمر المباشر نتيجة للخطورة القصوى، وسيتم إحضارها خلال 15 يوما على أقصى تقدير.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


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