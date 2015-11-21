وزير التعليم العالى يطلب تقارير الأجهزة الرقابية حول قيادات ديوان الوزارة

طلب الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقارير الأجهزة الرقابية الخاصة بكبار الموظفين ببعض المناصب القيادية بديوان الوزارة، وذلك بعد المخالفات الإدارية التى كشفها "اليوم السابع"، مؤخرا حول تولى 8 موظفين بالوزارة ما يقرب من 28 وظيفة بديوان الوزارة، خلال عهد الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى السابق.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الوزير استنكر ضم تلك القيادات للجان بعيدة تماما عن صميم عملها مثل تولى أحد أعضاء المكتب الفنى للوزير مسئولية إدارة قطاع الأمن وإعداد تقرير عن حالة عن أحد المبانى التابعة للوزارة ومن حيث المساحة والوضع الهندسى، مؤكدة أن بعض الموظفين بالوزارة كانوا يخففون الجزاءات الإدارية الموقعة على مرؤوسيهم، مما تسبب فى غضب الوزير.

وكان "اليوم السابع"، قد فتح الملف وكشفت بالمستندات، ندب صالح عبد العزيز، الذى يعمل سكرتير الاتحاد الرياضى للجامعات والمشرف على مركز المعلومات بمكتب الوزير، وظيفة مدير الشئون المالية والإدارية بمكتب الوزير، لتولى لمدير عام الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بقطاع مكتب الوزير أيضا بقرار وزارى رقم 1830 الصادر بتاريخ 4 يونيو الماضى.

وتولى أحمد الشيخ، الذى شغل منصب مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بقطاع التعليم بالتعيين، طبقا للقرار الوزارى رقم 2314 بتاريخ 7 يوليو الماضى، وظيفة المشرف على الإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير بقرار وزارى رقم 2418 بتاريخ 14 يوليو الماضى، مما يعنى توليه مسئولية إدارتين عامتين بالوزارة حصل على واحدة منهما بـ"التعيين" والأخرى بقرار وزارى للإشراف من قبل وزير التعليم العالى السابق، كما يشغل "الشيخ" أيضا منصب عضو بلجنة مكافحة الفساد وحاصل على الضبطية القضائية.

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