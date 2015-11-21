صوت طلاب مصر: فزنا بـ294 اتحاد كلية على مستوى الجامعات المصرية

أعلن سعد نديم، منسق عام صوت طلاب مصر ، أنهم حصدوا أغلبية مقاعد رؤساء اتحاد الكليات بالجامعات المصرية، بما يعادل 294 كلية على مستوى 23 جامعة مصرية.

وأكد سعد نديم فى تصريحات خاصة، أنهم نجحوا فى إخلاء مجالس الاتحادات من الأحزاب والحركات السياسية والعناصر الإرهابية، مؤكدا أنهم يسعون لخدمة الطلاب من خلال البرنامج الانتخابى الذى تم نشره قبل خوض الانتخابات، والذى ندعو فيه لاستقلال الفكر وحرية الرأى وسد الفجوة بين الطالب والأستاذ الجامعى، وأن نكون حلقة الوصل بين الطالب والمؤسسات المعنية بالتعليم.

ودعا نديم كل الائتلافات الطلابية داخل الجامعات المصرية للاجتماع بخصوص مناقشة تعديل اللائحة الطلابية وطرح الأفكار المتاحة لخدمة الطالب فى المرحلة القادمة، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد تفاعلات وأحداث تؤكد على وحدة الطلاب وتماسكهم فى مواجهة أى عناصر قد تهدد أمن وسلامة الطلاب والعملية التعليمية.

وأشار سعد نديم، إلى أن أوائل الشهر المقبل سيشهد حدثا تاريخيا وغير مسبوق سوف يتم الإعلان عنه، وهذا الحدث يهم كل طالب مصرى ويمثل نقلة حضارية تشهد عليه الأجيال القادمة من الطلاب بأن طلاب 2016 قدموا لهم أهم ما يمكنهم من مرورهم بمرحلتهم كطلاب باستقرار دون خوف.



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