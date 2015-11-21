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حبس عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ببولاق الدكرور

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حبس عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ببولاق الدكرور حبس عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ببولاق الدكرور
أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة 17 قطعة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى سلاح نارى خرطوش، واعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته للمضبوطات للاتجار بها.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد باتجار "ع.ح" 22 سنة عاطل بالمواد المخدرة، وبإخطار العميد حسن عليوة مدير الإدارة كلف رجال المباحث بسرعة ضبطه، وبالحصول على إذن من النيابة تمت مداهمة مسكنه الكائن بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، وتم القبض عليه وبحوزته 17 قطعة من مخدر الحشيش وسلاح نارى "فرد خروش" ومبلغ 1200 جنيه، واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة لترويجها على عملائه والسلاح النارى لاستخدامه فى الدفاع عن نفسه، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365