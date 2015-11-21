السيطرة على حريق بمحول سنترال فى شركة غزل المحلة

شب، منذ قليل، حريق هائل بمحول سنترال داخل شركة غزل المحلة، وانتقلت على الفور القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، واللواء مشير عبد السيد عزيز حكمدار أمن المحلة، واللواء محمود الطويل رئيس فرقة شرطة المحلة، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، واللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة، إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران.

وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية بالواقعة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لتحديد سبب الحريق، وتشكيل لجنة عاجلة لتحديد التلفيات، والسيطرة على النيران بعدد كبير من سيارات الحماية الخاصة بالشركة وسيارات الحماية المدينة، قبل أن تمتد النيران لباقى الشركة.