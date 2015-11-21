أخبار السعودية اليوم.. السلطات تضبط 320 كليو جرامًا من الحشيش المخدر

ركزت أخبار السعودية اليوم، على ضبط المملكة 320 كليو جرامًا من الحشيش المخدر، فيما تناولت أخبار السعوديه اليوم تصريحات السفير أحمد القطان الأخيرة.

وتناولت أخبار السعودية اليوم تمكن السلطات السعودية من ضبط 320 كيلو جرامًا من جوهر الحشيش المخدر، بحوزة سعودى ويمنيين، وذلك بمنطقة جازان جنوب المملكة.

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>وتناقلت أخبار السعوديه اليوم تصريحات المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية، بأنه بناءً على ما توفر للجهات الأمنية من معلومات عن خطة لتهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش إلى المملكة، فقد تم متابعتها وفق خطة أمنية محكمة، ورصد وصولها إلى شواطئ منطقة جازان، ونقلها إلى محافظة الدرب، حيث تمت مداهمة المتورطين فيها خلال عملية تسليمها من الناقل لمستقبليها والقبض عليهم وعددهم 3 سعوديين ويمنيان، وضبط 320 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش بحوزتهم.

فيما تناول أخبار السعودية اليوم، تصريحات سفير المملكة السعودية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبد العزيز قطان، حول مشاركة بلاده فى المهرجان الثقافى والفنى بمحافظة أسيوط، تحت عنوان "أسبوع التلى العربى"، والذى عقد خلال الفترة من 12-15 نوفمبر الجارى.