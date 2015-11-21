الأمم المتحدة تعقد مؤتمراً فى مارس للمساعدة فى إعادة توطين 3 ملايين لاجئ

>قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون يوم الجمعة إن المنظمة الدولية ستنظم قمة فى مارس المقبل للمساعدة فى إعادة توطين 3 ملايين لاجئ اضطروا إلى الفرار من سوريا والدول المجاورة بسبب الصراع الدائر فى المنطقة.

وخلال كلمة فى اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة تركز على طالبى اللجوء السوريين، قال بان كى مون إنه سيعقد المؤتمر لجمع تعهدات من الدول لإعادة توطين "أو المساعدة فى توفير مكان" للفارين من النزاع السورى.

وأشار بان كى مون إن رقما قياسيا بلغ 60 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم اضطروا إلى مغادرة ديارهم بسبب النزاعات والعنف، وتابع "نحن بحاجة إلى نهج جديد لإدارة تحديات الحركة العالمية للاجئين يعتمد على التقاسم العادل للمسئولية".

وأضاف إنه سيقترح أيضا عقد قمة رفيعة المستوى قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل لمناقشة إدارة حركة المهاجرين واللاجئين.

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