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للمرة الثانية.. خصم 10% من رواتب أعضاء هيئات تدريس الجامعات فى نوفمبر

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للمرة الثانية.. خصم 10% من رواتب أعضاء هيئات تدريس الجامعات فى نوفمبر للمرة الثانية.. خصم 10% من رواتب أعضاء هيئات تدريس الجامعات فى نوفمبر
للشهر الثانى على التوالى، أنهى مسئولو الوحدات الحسابية بالجامعات اعتماد رواتب شهر نوفمبر لأعضاء هيئة التدريس وفقا للخصومات التى تم تطبيقها الشهر الماضى، ووفقا للقواعد التى أقرها مندوبو وزارة المالية بالجامعات، وتسببت فى خصم 10% من إجمالى دخل الأساتذة المتفرغين بالجامعات.

ورغم البيان الرسمى الذى أصدره الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الذى أكد فيه انتهاء أزمة خصومات أعضاء هيئة التدريس والوعود التى قدمتها وزارة المالية بعدم تطبيق تلك الخصومات خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة المشكلة بقرار من وزير التعليم العالى، إلا أنه أقر تطبيق هذه الخصومات للشهر الثانى على التوالى.

ويطالب العشرات من أعضاء هيئة التدريس بالحركات الجامعية المختلفة بقرارات مكتوبة إلى الجامعات لوقف الخصم من المرتبات فورا، تنفيذا لتعهدات الوزير السابقة، والمؤكدة لانتهاء الأزمة وحلها مع وزارة المالية.

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