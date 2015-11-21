"مياه الشرب" بالقليوبية يعارض قرار المحافظ باستكمال الصرف الصحى بقرى المحافظة

سادت حالة من الاستياء الشديد بين أهالى قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ محافظة القليوبية، عقب رفض المهندس سعيد الهوارى رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، قرار المحافظ باستكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية.

وأكد أهالى القرية، أن الحفر للمشروع تم لصالح أفراد لهم مناصب ومعارف فى الجهاز التنفيذى، ويتم تجاهل باقى المواطنين، فى حين تم التوصيل لأماكن مخالفة.

ومن جانبه قال الدكتور عاصم الشاذلى أحد أهالى القرية، أن أهالى طنط الجزيرة استبشروا خيرًا عندما قارب مشروع الصرف الصحى بالقرية على الانتهاء بعد انتظار اقترب من ١٠ سنوات، مشيرًا إلى أن القرية تقوم على بحيرة من المياه الجوفية مما يهدد السكن بها.

وأضاف الشاذلى لـ"اليوم السابع"، أن إدارة الجهاز التنفيذى للمشروع ضربت بتأشيرة محافظ القليوبية بالموافقة على استكمال المشروع بالقرية عرض الحائط، وقامت بالتوصيل للمناطق العشوائية والمخالفة بالبناء على الأراضى الزراعية، متابعًا: "مازالت الواسطة والمحسوبية سيد الموقف".

وأشار الشاذلى، إلى أن المشروع يشهد العديد من المخالفات؛ منها ارتفاع البلاعات عن الرصيف ٥٠ سم، مما يتسبب فى كثير من الحوادث فى القرية، مناشدًا حكومة المهندس شريف إسماعيل، والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، بسرعة التدخل واستكمال المشروع بالقرية.



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