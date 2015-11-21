المرور يضبط 701 مخالفة مرورية بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى.

أسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 701 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 190 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 106 مخالفات مرورية بالقاهرة، و52 مخالفة مرورية بالجيزة، و353 مخالفة مرورية بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.