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أوباما:قوات أمريكية ساعدت فى منع وقوع خسائر أكبر بعملية تحرير رهائن بمالى

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أوباما:قوات أمريكية ساعدت فى منع وقوع خسائر أكبر بعملية تحرير رهائن بمالى أوباما:قوات أمريكية ساعدت فى منع وقوع خسائر أكبر بعملية تحرير رهائن بمالى
أفادت فضائية "الحدث" فى نبـأ عاجل لها، بأن الرئيس الأمريكى باراك أوباما قال، إن القوات الأمريكية الموجودة فى "مالى" ساعدت على منع وقوع خسائر أكبر.

وكانت حكومة مالى قد أعلنت أمس الجمعة حال الطوارئ، فى كل أنحاء البلاد، لمدة عشرة أيام بدءا من ليل الجمعة-السبت، وذلك فى ختام جلسة طارئة عقدتها إثر تعرض فندق فخم فى باماكو لهجوم مسلح احتجز خلاله أكثر من مئة رهينة وانتهى بسقوط 27 قتيلا على الأقل.

وقالت فى بيان بثت الإذاعة الرسمية أنه خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء ترأسها رئيس الجمهورية إبراهيم بوبكر كيتا، واستمرت حتى وقت متأخر من مساء الجمعة تقرر "إعلان حال الطوارئ فى كل أنحاء البلاد لمدة عشرة أيام اعتبارا من منتصف ليل 20 نوفمبر، وكذلك إعلان الحداد الوطنى لثلاثة أيام".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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