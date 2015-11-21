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باحث: تاريخ الانتخابات لم يشهد معاقبة أى مرشح خالف "الصمت الانتخابى"

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باحث: تاريخ الانتخابات لم يشهد معاقبة أى مرشح خالف "الصمت الانتخابى" باحث: تاريخ الانتخابات لم يشهد معاقبة أى مرشح خالف "الصمت الانتخابى"
أكد الدكتور يسرى العزباوى الخبير بالنظم الانتخابية، أن المخالفات التى قد يرتكبها المرشح فى فترة الصمت الانتخابى تتدرج عقوباتها وقد تصل للشطب بحسب مواد قانون مباشرة الحقوق المباشرة السياسية، مضيفًا "تاريخيًا لم تشهد العملية الانتخابية شطب أى مرشح أو حتى تغريمه لمخالفة حظر الدعاية خلال فترة الصمت".

وأشار الخبير بالنظم الانتخابية إلى أن هناك بعض المرشحين يطلقون ما يسمى بالدعاية السوداء ضد منافسيهم مثل التعرض للحياة الشخصية للمرشح وإطلاق الشائعات، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لن تتحرك إلا بدعاوى قضائية ومن ثم وجب توثيق المخالفات.

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