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اليوم.. عقد أول مؤتمر للبعثة الدولية لمتابعة انتخابات المرحلة الثانية

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اليوم.. عقد أول مؤتمر للبعثة الدولية لمتابعة انتخابات المرحلة الثانية اليوم.. عقد أول مؤتمر للبعثة الدولية لمتابعة انتخابات المرحلة الثانية
تعقد البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، المؤتمر الافتتاحى الأول لأعمال البعثة خلال المرحلة الثانية من الانتخابات، اليوم السبت، بأحد فنادق 6 أكتوبر.

ويعرض المؤتمر تفاصيل عمل البعثة التى تعد الأضخم فى تاريخ عمليات متابعة الانتخابات، وسيتحدث فى المؤتمر كل من: أبوذر المنا، ممثل الشبكة الدولية للحقوق والتنمية GNRD من دولة النرويج، وجان فشينو ممثل المعهد الدولية للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR من سويسرا، وأوديت موتانجوها ممثل السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا COMESA، أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان MAAT من .


>استعدادات البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات..رئيس البعثة الدولية و150 مراقبا وصلوا البلاد.. المنظمة المسكونية: نتابع الاقتراع بـ4 دول أوروبية.. والبعثة الإفريقية تصل اليوم.. وتوقعات بزيادة الإقبال

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مصر 365

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