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"التموين"تخفيض أسعار 27 سلعة بنسبة تتراوح بين 10% و40% غدا

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"التموين"تخفيض أسعار 27 سلعة بنسبة تتراوح بين 10% و40% غدا "التموين"تخفيض أسعار 27 سلعة بنسبة تتراوح بين 10% و40% غدا
أعلنت وزارة والتجارة الداخلية أنه تم التنسيق مع مؤسسة كارفور العالمية بالشرق الأوسط، لتخفيض 27 سلعة غذائية وغير غذائية داخل فروع كارفور بمصر وعددها 23 فرعا، وذلك بنسبة تتراوح بين 10% و40%، اعتبارا من غد الأحد حتى نهاية العام المقبل.

وأكدت أحلام رشدى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين أن الجهاز ينفذ حاليا خطة لإقامة سلاسل تجارية ومناطق لوجيستية وأسواق حديثة على الأراضى التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية فى معظم محافظات بهدف تنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية ولتقليل الهادر من المنتجات وتحسين سلاسل الإمداد، ما يعمل على توفير السلع للمواطنين بكميات كبيرة وبجودة عالية وبأسعار منخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل.


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