نقيب الصيادين:ليبيا أفرجت عن 15صيادا بغرامة وينتظرون تدخل الخارجية لعودتهم

أكد أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أن السلطات المحلية بمصراتة قامت بالإفراج عن 15 صيادًا كان قد تم القبض عليهم منذ 6 أشهر، وهم على متن مركب الصيد المساه (الأميرة منى) مقابل غرامة قدرها 75 ألف جنيه، مضيفا: "الأهالى يقومون الآن ببيع أملاكم لتجميع الغرامة ودفعها، ولكن يواجه الصيادون مشكلة كبيرة أيضًا".

وأضاف، فى تصريح خاص، أن الطريق الوحيدة للعودة هو طريق تونس، ولم يسمح لهم بالدخول إلا إذا كان هناك تنسيق بين السفارة المصرية والسلطات التونسية، وقد أرسلت النقابة خطابًا إلى الخارجية لاتخاذ الإجراءات التى تساعد هؤلاء الصيادين للعودة لأرض الوطن، وحتى الآن لم يتم الرد.

وقال نصار، إن نقابة الصيادين تناشد القيادة السياسية للتدخل من أجل التنسيق مع السلطات التونسية، من أجل عودة هؤلاء الصيادين.

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