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أستاذ "أراضٍ ومياه": إثيوبيا تتقدم بشكل خطير فى بناء سد النهضة

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أستاذ "أراضٍ ومياه": إثيوبيا تتقدم بشكل خطير فى بناء سد النهضة أستاذ "أراضٍ ومياه": إثيوبيا تتقدم بشكل خطير فى بناء سد النهضة
قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا تتقدم بشكل خطير فى بناء سد النهضة، حيث وصلت إلى نسبة 47% فى عملية الإنشاء، لافتًا إلى أن انتهاء المرحلة الأولى من السد الإثيوبى فى أكتوبر 2016.

وأوضح "نور الدين"، خلال حواره مع الإعلامى محمود سعد ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن السبب الحقيقى حول رفض وزير الرى الإعلان عن منسوب مياه نهر النيل وبحيرة ناصر لأنه أمن قومى، هو أننا نمر بمرحلة الخطر قائلاً: "لا هو مش أمن قومى.. إحنا وصلنا مرحلة الخطر ومش عاوزين نقلق الناس".

وأوضح "نور الدين"، أن بحيرة ناصر تعوض نقص منسوب المياه فى حالة "الفيضان الشحيح"، والذى يُنقص نسبتها السنوية بمقدار 25 مليار متر مكعب خلال الـ9 سنوات الماضية، مشيراً إلى أن سعة التخزين الكلية لبحيرة ناصر 162 مليار متر مكعب، وتابع: "هى شايلانا بقالها 9 سنين ولو جت السنة الجاية محصلش فيضان وإثيوبيا بدأت تخزن 12 مليار من الفيضان الشحيح هتبقى صعبة قوى علينا".

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