المتحدث باسم الرى: منسوب بحيرة ناصر مخزون إستراتيجى ولا يُمكن الإعلان عنه

علق خالد وصيف المتحدث باسم وزارة الرى، على الدعوى المرفوعة ضد نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة، بتهمة "السب والقذف"، بأن "نور الدين" كاتب كبير ومعروف فى مجال تخصصه، ولكنه يتناول موضوعات الرى، وهو غير متخصص فيها، بالإضافة إلى أنه اتهم وزير الرى بالخيانة.

وأشار "وصيف"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى "محمود سعد"، ببرنامجه آخر النهار والمذاع على فضائية "النهار"، إلى أن حديث نور الدين عن بحيرة ناصر غير صحيح، قائلاً: "لو إحنا عندنا فيضان منخفض بقاله 9 سنوات مكنتش هتلاقى مياه تشرب منها".

وأضاف خالد وصيف، أن وزارة الرى قامت بالإعلان عن أن فيضان هذا العام متوسط، لافتاً إلى أن هذا يعنى أنه يصل إلى 90 مليار متر مكعب، مؤكداً أن الوزارة لا تستطيع أن تخفى معلومة عن المواطنين، وأنها تعلن منسوب المياه يومياً، عدا منسوب بحيرة ناصر، لأنه يعتبر مخزونًا إستراتيجيًا وأمنًا قوميًا للبلاد.