"النور":نتوقع مفاجآت بالمرحلة الثانية وخسرنا 190 ألف جنيه لتمزيق اللافتات

قال عماد المهدى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، ووكيل اللجنة الثقافية لمجلس الشورى السابق، إن الحزب يتوجع مفاجآت فى المرحلة الثانية من الانتخابات، حيث إن الحزب يتوقع وجود استخدام كبير للمال السياسى، وحصول أحزاب على مقاعد كبيرة فى البرلمان وتحقيق نتائج مفاجئة.

وأضاف المهدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحزب خسر 190 ألف جنيه بسبب تمزيق اللافتات الدعائية الخاصة بمرشحيه، ولكنه ما زال مستمرا فى العملية الانتخابية، مؤكدا أن الحزب لن يبحث الانسحاب من الانتخابات حتى لو حقق خسارة فى المرحلة الثانية.

- "النور" فى بيان سرى: "انتخبونا لنحافظ على الهوية الإسلامية"

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