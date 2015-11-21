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مدير هيئة الإسعاف بكفر الشيخ: غرفة عمليات.. و96 سيارة فى أيام الانتخابات

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مدير هيئة الإسعاف بكفر الشيخ: غرفة عمليات.. و96 سيارة فى أيام الانتخابات مدير هيئة الإسعاف بكفر الشيخ: غرفة عمليات.. و96 سيارة فى أيام الانتخابات
قال الدكتور أحمد الجنزورى، مدير هيئة الإسعاف بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية، إنه تم تخصيص 96 سيارة إسعاف فى جميع مدن ومراكز المحافظة، وستكون قريبة من عدد من اللجان الانتخابية وبمدن المحافظة.

وأضاف أنه تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية مقرها الهيئة الفرعية بكفر الشيخ، وإلغاء إجازات العاملين بالهيئة طوال يومى انتخابات مجلس النواب بالمحافظة.

وأكد الجنزورى، أن تلك السيارات مخصص منها 72 سيارة لتأمين لجان الانتخابات على مستوى المحافظة، و18 سيارة فى 9 مراكز ومدن المحافظة، بواقع سيارتين فى كل مركز ومدينة للتمركز أمام لجنة الفرز، و6 سيارات للتمركز أمام لجنة الانتخابات الرئيسية بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية.

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