رئيس مدينة المحلة: الانتهاء من إصلاح ماسورة مياه انفجرت صباح أمس الجمعة

أكد اللواء ناصر طه أنور رئيس مركز ومدينة المحلة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى انتهت من إصلاح ماسورة المياه الرئيسية أمام مدرسة المعلمات، والتى انفجرت فى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، وأدت إلى غرق الشوارع وغرق المدرسة بالمياه، وتم غلق محابس المياه بالمحطة للسيطرة على الموقف، الأمر الذى أدى لانقطاع المياه عن عدد كبير من المناطق بالمدينة وتذمر المواطنين، نتيجة لعدم تمكنهم من إنهاء مصالحهم.

وأضاف رئيس المدينة، أنه فور الانتهاء من إصلاح الماسورة الرئيسية تم فتح المياه مرة أخرى وتوصيلها لـ90% من المناطق المحرومة منها، مشيرًا إلى أن المناطق التى تقع على أطراف المدينة والمربوطة على خط المياه سوف تصل إليها المياه تدريجيًا نتيجة لزيادة الضغط على كميات المياه التى يتم ضخها.