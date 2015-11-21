بالصور.. تهالك دورة المياه العامة وطفح مياه الصرف بميدان المحطة فى الزقازيق

رصدت كاميرا اليوم السابع، سوء حالة وتهالك دورة المياه العمومية بالزقازيق فى الشرقية، التى تثير غضب المواطنين لكونها المرحاض الوحيد العام المتواجد فى ميدان المحطة، وهو قلب المدينة، ويخدم الآلاف من المواطنين المسافرين والمترددين على المحال التجارية.

وبينت الصور تدنى مستوى النظافة بالشكل الذى لا يليق بالمستوى الآدمى، بالإضافة إلى طفح مياه الصرف الصحى بشكل مستمر، مما يشكل خطورة على حياة المواطنين، نتيجة انتشار الجراثيم والروائح الكريهة، بالإضافة إلى تكسير درجات السلم الموصولة للحمام، مما ينتج عنها انزلاق المترددين عليها وتعرض بعضهم لكسور.

من جانبه، علق "صبحى عبد الهادى" رئيس حى أول الزقازيق، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحى سيضع خطة تحت إشراف المحافظ الفترة المقبلة، والتى من شأنها رفعها من المستوى المنخفض التى عليه لمنع طفح الصرف وإعادة ترميمها بشكل حضارى.



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