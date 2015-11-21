"مستقبل وطن" يعلن مشاركته فى الكتلة البرلمانية لقائمة "فى حب مصر"

أكد أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن حزبه سيشارك ضمن الكتلة البرلمانية التى تسعى قائمة فى حب مصر لتشكيلها، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن يوافق على أى مساعى من شأنها دعم الدولة المصرية داخل البرلمان المقبل.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حزب مستقبل وطن يؤجل كل التفاصيل لما بعد المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أنه لم يتم مناقشة شكل الائتلاف داخل البرلمان، ولا آليه الاتفاق ولا الرؤية بالإضافة إلى الاتفاق القوانين حول كيفية التعامل مع القوانين ذات الطبيعة الخاصة.

وأشار أشرف رشاد إلى أن حزبه لم يخض فى مناقشة التجهيز لاختيار وكيل المجلس، موضحا أن كل ما يثار حاليا حول دعم أشخاص بعينهم سواء داخل قائمة فى حب مصر أو من خارجها ليس صحيح وقال: "بعد انتهاء المرحلة الثانية سنجتمع للبت فى كل هذه المسائل".

حزب مستقبل وطن يُشكل غرف عمليات جديدة لمتابعة مرحلة الانتخابات الثانية