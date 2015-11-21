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الدولية لمراقبة الانتخابات تدعو لتكرار ملحمة 30 يونيو والمشاركة فى التصويت

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الدولية لمراقبة الانتخابات تدعو لتكرار ملحمة 30 يونيو والمشاركة فى التصويت الدولية لمراقبة الانتخابات تدعو لتكرار ملحمة 30 يونيو والمشاركة فى التصويت
قال رمضان أبو جزر، الناشط الحقوقى الدولى، ومدير البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات ببروكسل، إن الأحداث الإرهابية التى وقعت خلال الفترة الماضية، ستؤثر على نسب التصويت وخاصة على المصريين فى أوروبا بشكل سلبى لأن الوضع فى أوروبا مختلف عن المناطق العربية، لأنهم سيأخذون الحيطة والحذر، وخوفا من تكرار هذه العمليات الإرهابية، مشيرا إلى أنه فى باقى أنحاء العالم ستسير أمور التصويت بشكل طبيعى.

وأوضح رمضان فى تصريحات خاصة، أن نسب تصويت المصريين فى الداخل ستكون أكبر، مشددا: "لازم الناس تشعر بخطر الإرهاب ويجب أن يتلاحموا أمام الصناديق لكى تواجه الإرهاب وأن يعيدوا ملحمة 30 يونيو مرة أخرى" مشيرا إلى أن عملية الاقتراع فى الداخل ستكون مختلفة عن الخارج.

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