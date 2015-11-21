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سوهاج تستضيف اليوم مائدة حوارية عن "دور الإعلام الإقليمى فى دعم برامج محو الأمية"

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سوهاج تستضيف اليوم مائدة حوارية عن "دور الإعلام الإقليمى فى دعم برامج محو الأمية" سوهاج تستضيف اليوم مائدة حوارية عن "دور الإعلام الإقليمى فى دعم برامج محو الأمية"
تنظم الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدنى اليوم السبت، مائدة حوارية حول "دور الإعلام الإقليمى فى دعم برامج محو الأمية"، بحضور الدكتور أسامة فراج رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، ومحمد الدالى مدير الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، والمهندس شعبان قنديل سكرتير عام محافظة سوهاج.

وقال محمد الدالى، إن المائدة تهدف إلى وضع تصور لدور الإعلام المرئى والمسموع والمقروء فى حشد الطاقات وخلق رأى عام مؤازرٍ لقضايا وبرامج محو الأمية، لخفض معدلات الأمية بإقليم جنوب الصعيد.

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