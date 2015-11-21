أخبار عاجلة

تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل "تعليم دمياط" يتفقد مقار اللجان الانتخابية ليلاً

Google+ Print
وكيل "تعليم دمياط" يتفقد مقار اللجان الانتخابية ليلاً وكيل "تعليم دمياط" يتفقد مقار اللجان الانتخابية ليلاً
قام الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على رأس لجنة من قيادات التربية والتعليم بدمياط، ضمت ماهر الروس مدير عام الخدمات، وكمال نعناع مدير المتابعة المركزية، ولبنة الكردواى مدير التعليم العام، بجولة ليلية للاطمئنان على بعض المدارس التى بها لجان انتخابية للتأكد من تجهيزها بشكل لائق وتسليمها لقوات التأمين.

وشدد التداوى، على مديرى هذه المدارس بتوفير كافة المستلزمات اللازمة للجان الانتخابية، وتوفير عدد من المعلمين للتيسير على الناخبين وحماية المنشآت المدرسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365