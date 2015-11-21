وكيل "تعليم دمياط" يتفقد مقار اللجان الانتخابية ليلاً

قام الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على رأس لجنة من قيادات التربية والتعليم بدمياط، ضمت ماهر الروس مدير عام الخدمات، وكمال نعناع مدير المتابعة المركزية، ولبنة الكردواى مدير التعليم العام، بجولة ليلية للاطمئنان على بعض المدارس التى بها لجان انتخابية للتأكد من تجهيزها بشكل لائق وتسليمها لقوات التأمين.

وشدد التداوى، على مديرى هذه المدارس بتوفير كافة المستلزمات اللازمة للجان الانتخابية، وتوفير عدد من المعلمين للتيسير على الناخبين وحماية المنشآت المدرسية.