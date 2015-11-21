مباحث العاشر تضبط عاطلين بحوزتهما نصف كيلو حشيش وطبنجة

نجحت قوات مباحث قسم أول العاشر من رمضان برئاسة الرائد أحمد علاء ومعاونى المباحث النقيب أحمد نوفل والنقيب إيهاب عاشور فى ضبط عاطلين بحوزتهما نصف كيلو حشيش.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط "م.ف.م" 23 سنة وشهرته "المنياوى" عاطل ومقيم بالمجاورة 33 وبحوزته 2 فرش حشيش، تزن نحو نصف كيلو حشيش بقصد الاتجار ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتم تحرير المحضر رقم 12042 جنح أول العاشر لسنة 2015، وجار العرض على النيابة، وضبط "خ.ر.ا" 40 سنة عاطل ومقيم بالمجاورة السابعة، وبحوزته سلاح نارى "طبنجة حية" و15 طلقة من ذات عيار السلاح، يستخدمها فى الدفاع عن نفسه وتم تحرير المحضر رقم 12093 جنح أول العاشر لسنة 2015، وجار العرض على النيابة.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية بالشرقية بعد إبلاغ العقيد محمد عربان رئيس مباحث العاشر من رمضان، بتفاصيل المحضرين.