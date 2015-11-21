ضبط صاحب محل خردة وعاطل محكوم عليهما فى 41 حكما بالوايلى والقطامية

ألقى رجال المباحث بالقاهرة القبض على صاحب محل خردة وعاطل محكوم عليهما فى 41 حكم حبس وحرر محضر بالواقعة.

تمكن النقيب هيثم عدلى الكردى الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الوايلى وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "عبد الرحيم.ع.م" 45 سنة صاحب محل خردة ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه فى 30 حكم حبس جزئى "سرقة تيار كهربائى، مبانى" بإجمالى حبس 5 سنوات و8 أشهر.

كما تمكن النقيب مصطفى عوض الله بلتاجى، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة القطامية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "محمد.ر.ع" 24 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة منشأة ناصر والمحكوم عليه فى 11 حكم حبس جزئى "تبديد، ضرب، سرقة" بإجمالى حبس سنتين و6 أشهر.