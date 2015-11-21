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المرصد السورى: مصرع 36 شخص على الأقل فى غارات مكثفة على الشرق

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المرصد السورى: مصرع 36 شخص على الأقل فى غارات مكثفة على الشرق المرصد السورى: مصرع 36 شخص على الأقل فى غارات مكثفة على الشرق
قتل 36 شخصا على الأقل الجمعة فى غارات جوية مكثفة شنها الطيران الروسى والطيران الحربى التابع لقوات النظام على مناطق عدة فى محافظة دير الزور فى شرق سوريا، وفق ما اعلن المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "قتل 36 شخصا على الأقل بينهم عشرة أطفال وأصيب العشرات بجروح جراء سبعين غارة جوية على الاقل شنها الطيران الروسى والطيران الحربى التابع للنظام على مناطق عدة فى محافظة دير الزور".

وبحسب عبد الرحمن، فإن "هذا القصف الجوى هو الاعنف الذى تشهده محافظة دير الزور منذ اندلاع الثورة السورية منتصف مارس 2011".

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